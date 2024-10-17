Вэнс предложил демократам вернуть Байдена в предвыборную гонку

TASS/AARON SCHWARTZ/POOL Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил демократам заменить баллотирующуюся на выборах в президенты страны Камалу Харрис обратно на действующего американского лидера Джо Байдена.
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