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Вэнс предложил демократам вернуть Байдена в предвыборную гонку

Вэнс предложил демократам вернуть Байдена в предвыборную гонку

TASS/AARON SCHWARTZ/POOL Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил демократам заменить баллотирующуюся на выборах в президенты страны Камалу Харрис обратно на действующего американского лидера Джо Байдена.

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