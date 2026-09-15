16 сентября: профессиональные даты, церковные события и исторические факты

16 сентября в России и других странах отмечают несколько профессиональных и памятных дат. Среди них — День специалиста по управлению персоналом, Международный день охраны озонового слоя, День медицинского клоуна и Международный день интервенционной кардиологии.
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