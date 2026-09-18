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Курс «Основы внутреннего аудита» проведут для сотрудников Правительства Москвы

Курс «Основы внутреннего аудита» проведут для сотрудников Правительства Москвы

Курс повышения квалификации «Основы внутреннего аудита» стартует 26 октября. Профильные сотрудники Правительства Москвы смогут бесплатно упорядочить свои знания и познакомиться с современными способами проведения аудиторских проверок.

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