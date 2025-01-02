Войска "Север" разгромили ВСУ в 15 точках Курской области: детали операции

Группировка "Север" успешно нанесла удар по ВСУ в 15 населённых пунктах Курской области. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили силы противника в районах Сумской области, нейтрализуя живую силу и технику.
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