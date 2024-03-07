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Закрыть чакру: Индия сокращает закупки нефти в РФ

Закрыть чакру: Индия сокращает закупки нефти в РФ

Из-за санкций США второй крупнейший покупатель российской нефти Индия может сократить закупки. России это вряд ли доставит проблемы, азиатский рынок и без того поглощает практически все объемы, к тому же конкуренция между Индией и Китаем за российскую нефть обострилась.

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