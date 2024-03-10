Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Является ли смерть перебежчика Кузьминова предупреждением другим врагам России

Является ли смерть перебежчика Кузьминова предупреждением другим врагам России

Автор: Михаил Токмаков Гибель в Испании бывшего российского вертолётчика Кузьминова, о которой стало известно 19 февраля, поначалу вызвала много пересудов: а тот самый ли персонаж был убит, а был ли он убит вообще, или это очередной вброс? Однако вскоре по этому поводу высказались крупные фигуры российского ВПР: 20 февраля глава СВР Нарышкин заявил, что Кузьминов «стал моральным трупом, ещё когда планировал предательство», а 22 февраля зампред Совбеза Медведев добавил ультимативное «Собаке – собачья смерть».

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