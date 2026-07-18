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Девушка

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Маникюр цвета пломбира: почему мягкий градиент вытесняет классический френч этим летом

Маникюр цвета пломбира: почему мягкий градиент вытесняет классический френч этим летом

Каждый сезон я с нетерпением жду, какой же тренд захватит нейл-индустрию. Если прошлые годы прошли под знаменем ярких неоновых оттенков и сложной геометрии, то сегодня маятник качнулся в сторону утонченной естественности.

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