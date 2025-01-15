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"Ъ": давший показания на экс-ректора КФГУ сообщил, что его обманули оперативники

"Ъ": давший показания на экс-ректора КФГУ сообщил, что его обманули оперативники

Лидер оргпреступного сообщества (ОПС) "29-й комплекс" Юрий Еременко заявил, что оговорил бывшего ректора Казанского государственного федерального университета (КГФУ) Ильшата Гафурова по просьбе оперативников, обещавших ему организовать операцию по удалению катаракты.

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