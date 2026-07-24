Две семьи и тихая гавань в Сочи: как живет похудевший певец Сергей Крылов после личных трагедий

В девяностые годы Сергея Крылова знали все. Жизнерадостный артист в капитанской фуражке и коротких шортах мгновенно запомнился зрителям, а его песни «Девочка моя» и «Короче, я звоню из Сочи» звучали на всех радиостанциях.