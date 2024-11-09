Таможенники Сербии задержали контрабандную партию 380 живых попугаев

Контрабандная партия 380 живых попугаев. Обложка © carina.rs Сотрудники сербской таможни совместно с полицией предотвратили контрабанду 380 живых попугаев на пограничном пункте Градина, расположенном на границе Сербии и Болгарии.
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