В Минобороны заверили: ВС РФ будут бить точно и идти до конца

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной Думы подвёл итоги пятилетней работы парламентариев и обсудил ключевые вопросы внутренней и внешней политики .
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