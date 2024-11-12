Специалисты рассказали, стоит ли россиянам ожидать увеличения прожиточного минимума в 2025 году

Прожиточный минимум влияет на ряд важных социальных аспектов, а также играет роль в определении статуса малоимущих граждан и их права на различные социальные выплаты и льготы, такие как социальный контракт, единое пособие или бесплатная юридическая помощь, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
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