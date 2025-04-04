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Какой гриб самый полезный: ученые дали ответ

Какой гриб самый полезный: ученые дали ответ

Задумывались ли вы, почему грибы часто называют «лесным мясом»? Ответ на этот вопрос раскроет эндокринолог Наталья Лазуренко, которая делится секретами удивительных свойств этих природных даров, которые способны стать настоящим источником здоровья.

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