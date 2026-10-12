Семья из Лобни с 11 детьми получила орден «Родительская слава»

Семья из Лобни, воспитывающая одиннадцать детей, получила орден «Родительская слава», а мать также отмечена знаком «Материнская слава» и орденом преподобного Сергия Радонежского.
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