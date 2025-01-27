В Астрахани стартовала большая благотворительная книжная акция

Проводит ее областная научная библиотека имени Крупской. В Астрахани проходит благотворительная акция «Дарите книги с любовью»: в главной библиотеке региона открылся пункт сбора печатных изданий для жителей Кременского района Луганской Народной Республики и местных жителей с ограниченными возможностями здоровья.