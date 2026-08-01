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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о победном голе «Махачкалы»: «Коллеги говорят, как будто бы фол, пресс‑служба – тоже. Почему не вмешался ВАР – уже третий момент»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов высказался о судействе в матче с махачкалинским « Динамо » в 2-м туре РПЛ (1:2).

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