Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов считает, что европейские союзники США выражают недовольство политикой президента США Дональда Трампа в отношении России и пытаются повлиять на предвыборную борьбу в Соединенных Штатах.
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