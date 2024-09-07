Синнер и Фриц в финале US Open, Черчесов остановил Холанда, Знарок в «Филадельфии», Карпин и Шнякин ответили Мостовому, 99 билетов продали на тренировку Тутберидзе и другие новости

1. Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера и вышел в финал US Open. Его соперником будет Тэйлор Фриц, прошедший Фрэнсиса Тиафу и впервые вышедший в финал на турнире «Большого Шлема».
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