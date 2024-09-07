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Не только о футболе

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Синнер и Фриц в финале US Open, Черчесов остановил Холанда, Знарок в «Филадельфии», Карпин и Шнякин ответили Мостовому, 99 билетов продали на тренировку Тутберидзе и другие новости

Синнер и Фриц в финале US Open, Черчесов остановил Холанда, Знарок в «Филадельфии», Карпин и Шнякин ответили Мостовому, 99 билетов продали на тренировку Тутберидзе и другие новости

1. Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера и вышел в финал US Open. Его соперником будет Тэйлор Фриц, прошедший Фрэнсиса Тиафу и впервые вышедший в финал на турнире «Большого Шлема».

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Комментарии
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Максим Комаров
Я на смену выходил, проверял капу. Я без кастета не выходил никуда! Я ствол держал всегда наготове
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5 час.
Лена Мисько
пнх
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1 час.
Лена Мисько
пнх
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1 час.

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