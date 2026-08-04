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Россиянам рассказали об особенностях наследования банковской ячейки

Россиянам рассказали об особенностях наследования банковской ячейки

При наследовании банковской ячейки новый собственник может получить ее содержимое. Об особенностях процесса россиянам рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

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