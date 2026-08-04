Россиянам рассказали об особенностях наследования банковской ячейки

При наследовании банковской ячейки новый собственник может получить ее содержимое. Об особенностях процесса россиянам рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.
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