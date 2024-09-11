Депутат Кузнецова: уроки труда начались в российских школах в новом учебном году

В новом учебном году в российских школах начались традиционные уроки труда и основ безопасности и защиты Родины с элементами начальной военной подготовки, которые заменят уроки основ безопасности жизнедеятельности.
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