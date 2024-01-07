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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый ролик Final Fantasy 14 раскрывает некоторые локации, которые появятся в допол...

Новый ролик Final Fantasy 14 раскрывает некоторые локации, которые появятся в допол...

Новый ролик Final Fantasy 14 раскрывает некоторые локации, которые появятся в дополнении DawntrailВо время пресс-конференции Tokyo Fan Fest 2024 компания Square Enix показала совершенно новый ролик Final Fantasy XIV, рассказывающий о новых зонах, которые игроки смогут исследовать в новом расширении Dawntrail.

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