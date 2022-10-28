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Очевидец Егильницкий: в лагере ВСУ показывали пленным фильмы про Бандеру*

Очевидец Егильницкий: в лагере ВСУ показывали пленным фильмы про Бандеру*

Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" силовики демонстрировали "исторические" фильмы про главу националистов Незалежной Степана Бандеру* и в целом организацию УПА**, рассказал освобожденный боец Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий.

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