Телефонный аппарат, настенная розетка, тумблер и даже корпус магазина к автомату Калашникова — вот лишь часть предметов, которые в Советском Союзе изготавливали из необычного на ощупь, приятно тяжёлого материала с загадочным наименованием карболит.
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