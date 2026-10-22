Телефонный аппарат, настенная розетка, тумблер и даже корпус магазина к автомату Калашникова — вот лишь часть предметов, которые в Советском Союзе изготавливали из необычного на ощупь, приятно тяжёлого материала с загадочным наименованием карболит.