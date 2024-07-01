Ученые расшифровали библейское пророчество для России Юлия ЧелкановаСегодня, когда границы между наукой и религией становятся все менее размытыми, исследователи обнаруживают, что Библия скрывает в себе гораздо больше, чем просто религиозные истории.
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