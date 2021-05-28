Мир в котором мы живём

60 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • слава ким
    Зеленский очень глуп, чтобы перехитрить Путина. Они в разных весовых категориях, один мальчишка с грязной задницей, а...Украинский генера...
  • Сергей Тычкин
    Вот чем и опасны "армяшки" для России! А их уже понаехало свыше 20 миллионов! В Сочи куда не сунься - армяне! В школ...Украинский генера...
  • Леонид Руси
    Новороссия держит оборону от жидо-бандерлогов и кастрюлеголовых. А их поддерживают педерастический западУкраинский генера...

FOIA Research (США): темная сторона «рыцаря света» Романа Протасевича

FOIA Research (США): темная сторона «рыцаря света» Романа Протасевича

Автор прослеживает биографию задержанного в Белоруссии профессионального революционера Романа Протасевича.

Вернуться к статье
33
Обсудить
Аркадий Цыганов
Кто не бьёт своих врагов, погибает сам.
Игорь Прийма
Упечь эту сволочь в тюрьму навсегда !!!
Oльга Кондрашева
Расстрелять подонка и забыть. Еще бы десяток таких сволочей вернуть на родину и посадить лет на 25 за измену .

Картина дня

наверх