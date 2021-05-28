FOIA Research (США): темная сторона «рыцаря света» Романа Протасевича

Мир в котором мы живёмПолитикаFOIA Research (США): темная сторона «рыцаря света» Романа ПротасевичаАвтор прослеживает биографию задержанного в Белоруссии профессионального революционера Романа Протасевича.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий ЦыгановКто не бьёт своих врагов, погибает сам.Игорь ПриймаУпечь эту сволочь в тюрьму навсегда !!!Oльга КондрашеваРасстрелять подонка и забыть. Еще бы десяток таких сволочей вернуть на родину и посадить лет на 25 за измену .Комментировать
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