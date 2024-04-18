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Сказку ´Репка на новый лад´ представили юные артисты - воспитанники разновозрастной группы № 12.

Сказку ´Репка на новый лад´ представили юные артисты - воспитанники разновозрастной группы № 12.

Воспитатели дошкольного образования Татьяна Сергеевна и Наталья Петровна выбрали для инсценировки русскую народную сказку в современном прочтении, получился очень интересный и веселый спектакль, к которому готовились с большим интересом и желанием: разучивали тексты, движения, делали маски, учились преображаться в героев, пели, танцевали.

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