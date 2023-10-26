Пора заканчивать с паразитической моделью Замеры общественного мнения показывают: россияне полностью поддерживают решение властей привлекать к службе в армии мигрантов из Закавказья и Средней Азии, получивших российские паспорта.
Поедут ли мигранты на войну
Комментарии
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Василий Потуданский
И ни одного чинушу не наказали за творящийся беспредел ! Смерша на них нет! А ВЕДЬ -"Меры против незаконной миграции и организованной мигрантской преступности следует принимать немедленно, пока не стало слишком поздно."- Потеряем страну !
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20 час.
Виктор Шихалдин
Автор, в школу!!!! Изучать русский язык.
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7 час.
Борис Личманюк
... +: И при этом - наёбывать...
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6 час.
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