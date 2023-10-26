Поедут ли мигранты на войну

Василий Потуданский

И ни одного чинушу не наказали за творящийся беспредел ! Смерша на них нет! А ВЕДЬ -"Меры против незаконной миграции и организованной мигрантской преступности следует принимать немедленно, пока не стало слишком поздно."- Потеряем страну !