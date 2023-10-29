Президент Ирана Раиси: Израиль пересек все красные линии на Ближнем Востоке

Ч

ЧилиИвано

Что их может заставить? Эти элиты мусульманских стран? Они такие же как и власти по всему миру, народ уже миллионами выходят на улицы, а эти сидят и разглагольствует! В знаниях чётко сказано - сейчас у власти на земле по всем странам сидят потомки кауравов (курвы по русски) - продажные и безпринципные. И знания (Веда) не ошибаются - всё зависит от степени нашего понимания.