Израильское руководство перешло все красные линии. Такое поведение может заставить поддерживающие Палестину страны принять ответные меры, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
Президент Ирана Раиси: Израиль пересек все красные линии на Ближнем Востоке
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Что их может заставить? Эти элиты мусульманских стран? Они такие же как и власти по всему миру, народ уже миллионами выходят на улицы, а эти сидят и разглагольствует! В знаниях чётко сказано - сейчас у власти на земле по всем странам сидят потомки кауравов (курвы по русски) - продажные и безпринципные. И знания (Веда) не ошибаются - всё зависит от степени нашего понимания.
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