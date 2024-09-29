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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конте о чемпионских амбициях «Наполи»: «Реальность говорит, что мы еще далеки от высоких достижений. От меня многого ждут, но есть команды, опережающие нас по многим причинам»

Неаполитанцы обыграли «Монцу» в 6-м туре Серии А (2:0). Команда Антонио Конте возглавила турнирную таблицу с 13 очками.

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