Мигранты устроили свалку из останков животных в селе под Новосибирском

По словам местных жителей, власти и правоохранители не реагируют на их жалобы.В одном из сёл Новосибирской области местные жители выражают недовольство по поводу скотомогильника, который организовали мигранты.
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