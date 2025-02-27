В Курской области мать-одиночка помогала мигрантам получить гражданство РФ

<p style="text-align:justify"><strong>В УМВД России по Курской области предполагают, что 41-летний житель Курчатовского района нашёл мать-одиночку, которая за деньги согласилась участвовать в преступной схеме по организации незаконной миграции.
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