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РИА Новости: Анкара заявит о готовности провести встречу Путина с Зеленским

РИА Новости: Анкара заявит о готовности провести встречу Путина с Зеленским

Дипломатический источник РИА Новости утверждает, что Анкара в ходе планируемого визита российского президента Путина заявит о своей готовности провести его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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