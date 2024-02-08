РИА Новости: Анкара заявит о готовности провести встречу Путина с Зеленским

Дипломатический источник РИА Новости утверждает, что Анкара в ходе планируемого визита российского президента Путина заявит о своей готовности провести его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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