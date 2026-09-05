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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калинская выиграла 45,5% матчей против топ-10 – это лучший показатель с 1990-го среди игроков, никогда не входивших в десятку

Анна Калинская прошла девятую ракетку мира Элину Свитолину в третьем круге US Open – 6:3, 2:6, 6:3.

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