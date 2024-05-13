Врачи Салехарда выходили младенца с весом в 500 г

В ямальском окружном перинатальном центре выходили глубоко недоношенного младенца. Девочка, которую назвали Дианой, появилась на свет 10 января с весом 500 граммов, сообщил заведующий перинатальным центром Алексей Денисов.
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