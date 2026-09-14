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Гарбузов рассказал о новых производствах и технопарке в СЗАО Москвы

Гарбузов рассказал о новых производствах и технопарке в СЗАО Москвы

В СЗАО в рамках масштабных инвестиционных проектов появятся производства стройматериалов и упаковки, а также промышленный технопарк по разработке программно-аппаратных комплексов .

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