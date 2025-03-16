Радио Свобода подтвердила остановку финансирования от правительства США

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) уведомило Радио Свободная Европа/Радио Свобода о расторжении федеральной грантовой сделки, благодаря которой организация получала финансирование для своей деятельности по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии