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«Нет вредных продуктов»: почему теледоктор Мясников не запрещает бургер и торт

«Нет вредных продуктов»: почему теледоктор Мясников не запрещает бургер и торт

Александр Мясников годами рассказывает с экрана, чем опасны холестерин, давление и лишний вес. От такого врача вроде бы ждёшь стерильного меню: овсянка без сахара и вечное «никаких сладостей».

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