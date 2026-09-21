«Нет вредных продуктов»: почему теледоктор Мясников не запрещает бургер и торт

Александр Мясников годами рассказывает с экрана, чем опасны холестерин, давление и лишний вес. От такого врача вроде бы ждёшь стерильного меню: овсянка без сахара и вечное «никаких сладостей».
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