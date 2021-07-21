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В Ставрополье задержано руководство ГИБДД. У начальника — дворец

В Ставрополье задержано руководство ГИБДД. У начальника — дворец

В Ставропольском крае задержаны руководители регионального управления ГИБДД во главе с начальником Алексеем Сафоновым.

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Viktor Myskov
Сейчас лобби в совете федерации протолкнут закон об ужесточении прохождении техосмотра для простых людей и доходы гаишников резко увеличатся. Сами хозяева в погонах не пристегиваются ремнями безопасности.

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