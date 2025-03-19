Деньги Смолова: как заработал 13 млн на одних часах и хватит ли до конца жизни

Знает часовой бизнес. Федор Смолов – фанат дорогих часов, на подкасте у Александра Соколовского, блогера и предпринимателя, он впервые в деталях рассказал, сколько на это увлечение тратит, и привел в пример, сколько на этом смог заработать.