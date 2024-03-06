Шаскольский: ФАС считает правильным продолжение параллельного импорта

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в ходе своего выступления в Совете Федерации заявил, что служба считает правильным продолжение использования параллельного импорта, в особенности в сфере товаров массового потребления.
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