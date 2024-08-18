Новая сводка с фронта! Идёт срочная эвакуация, на Покровском - мощное продвижение

ИП

Иван Петров

ВК Пресс! Вы белены объелись или как? Заголовок статьи: идет срочная эвакуация, на Покровском - мощное продвижение. Вопрос: где эвакуация, кого или чего эвакуация - ни слова в вашей статье. Второй раздел статьи: на Покровском - мощное продвижение. Каких сил продвижение, в каком направлении, чего добились? И далее в статье такой же бред. Не можешь излагать мысли - не берись.