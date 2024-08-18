ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка ДНР. Российские войска уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS.
Новая сводка с фронта! Идёт срочная эвакуация, на Покровском - мощное продвижение
Комментарии
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ИП
Иван Петров
ВК Пресс! Вы белены объелись или как? Заголовок статьи: идет срочная эвакуация, на Покровском - мощное продвижение. Вопрос: где эвакуация, кого или чего эвакуация - ни слова в вашей статье. Второй раздел статьи: на Покровском - мощное продвижение. Каких сил продвижение, в каком направлении, чего добились? И далее в статье такой же бред. Не можешь излагать мысли - не берись.
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18 час.
E
Ed
Судя по бравурным рапортам только из Донецка, под Курском дела неважнецкие. Вот только Алаутдинов отчитался об остановке (!!!) наступления, остальные молчат. Выгнать ВСУ не получается,
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16 час.
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