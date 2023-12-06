Дальнобойщик заметил на обочине зимней трассы волка и решил покормить. Видео

Двигаясь по покрытой снегом дороге, водитель заметил в лесу на обочине идущего волка. Вместо того чтобы проехать мимо, он решил, что лесной обитатель, вероятно, испытывает трудности с поиском пищи в холодное время года.
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