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Дальнобойщик заметил на обочине зимней трассы волка и решил покормить. Видео

Дальнобойщик заметил на обочине зимней трассы волка и решил покормить. Видео

Двигаясь по покрытой снегом дороге, водитель заметил в лесу на обочине идущего волка. Вместо того чтобы проехать мимо, он решил, что лесной обитатель, вероятно, испытывает трудности с поиском пищи в холодное время года.

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Комментарии
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лина любимцева
Очень люблю волков....
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11 час.
лл
лина любимцева
Это точное замечание. Дураков и зверья у нас полным-полно...
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11 час.
Элеонора Коган
Молодец водитель, покормил голодного волка.И волк это запомнил,они очень ведь умные.
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8 час.

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