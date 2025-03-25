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Царьград

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Заключённые из Хмельницкого: половина отправлена на фронт Украины

Заключённые из Хмельницкого: половина отправлена на фронт Украины

Военнопленный Роман Заяц рассказал, как территориальные центры комплектования Украины весной 2024 года набрали около 300 из 600 заключённых из колонии в Хмельницком для участия в боевых действиях.

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