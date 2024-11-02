NYT: Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о выступающем за Трампа "мусоре"

Белый дом без разрешения изменил стенограмму речи американского президента США Джо Байдена, в которой глава Белого дома назвал "мусором" тех, кто выступает за кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.
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