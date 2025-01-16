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Nutrients: свекольный сок чрезвычайно полезен для спортивных результатов

Nutrients: свекольный сок чрезвычайно полезен для спортивных результатов

Свекольный сок очень положительно влияет на спортивные результаты. Потребление не только повышает устойчивость мышц, но также повышает производительность и использование кислорода во время видов спорта, требующих выносливости, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание.

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