Nutrients: свекольный сок чрезвычайно полезен для спортивных результатов

Свекольный сок очень положительно влияет на спортивные результаты. Потребление не только повышает устойчивость мышц, но также повышает производительность и использование кислорода во время видов спорта, требующих выносливости, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание.
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