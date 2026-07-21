«Зачем мы только полезли помогать Украине?»: турки взвыли из-за удара России по поставкам фруктов из Турции

Юрий Николаев

Вот именно, спонсируют как НАТО, так и убийство русских людей на СВО и в тылу! Не был я ни разу за границей и не собираюсь, и не хочу. И вовсе не из патриотических чувств. Просто моё любимое ЭТО МОЙ (подчёркиваю) КРЫМ! И не потому что в Севастополе живёт дочка, а в Крыму внуки и правнуки. Просто я люблю Крым и приезжаю туда отдыхать с 1982 года.