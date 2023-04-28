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Хабаровчане продолжают сбор автотехники для передачи в зону СВО

Хабаровчане продолжают сбор автотехники для передачи в зону СВО

Жители Хабаровска продолжают собирать автотехнику для передачи в зону Северо-Восточного фронта. Сбор проводит хабаровское отделение Общероссийского народного фронта.

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