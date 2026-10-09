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Царьград

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Новосибирский завод «ПРОМГЕОПЛАСТ» увеличит выпуск геомембраны без найма сотрудников

Новосибирский завод «ПРОМГЕОПЛАСТ» увеличит выпуск геомембраны без найма сотрудников

Новосибирская компания «ПРОМГЕОПЛАСТ» внедрит принципы бережливого производства на линии по выпуску геомембраны в рамках федерального проекта «Производительность труда».

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