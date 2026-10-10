Я знаю, сколько стоит час моей работы. Знаю, сколько платят за тысячу знаков. И до вчерашнего дня я понятия не имела, сколько стоит одно нажатие кошачьей лапы на Delete.
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