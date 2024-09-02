Западные страны проводили опыты по созданию биологического и нового химического оружия в психиатрических больницах Украины и Грузии, заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в интервью ТАСС.
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